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Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 10.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

beINSports'un son dakika haberine göre Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'da

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