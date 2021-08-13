SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Salih Uçan: Büyük takım forması çok ağırdır

Salih Uçan: Büyük takım forması çok ağırdır

13.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan: Büyük takım forması çok ağırdır

Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Uçan, sezonun ilk haftasında Rizespor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

İlk maçından memnun olduğunu kaydeden Salih, "Hazırlık dönemine iyi başladım, ilk hazırlık maçında darbe aldığım için 5-6 antrenman kaçırdım. Adana Demir maçında sonradan girdim, az süre aldım, şu anda da yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Hocam 11'de şans verdi, 70 dakika oynadım, yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. İyi skorla başladık, bence zamanla daha iyi olacağız. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Taraftar önünde heyecan da vardı, güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Mutlu olduğunu ifade eden Salih, "Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçın adamının kim olduğu sorulan Salih, "Atiba ve Josef olabilir, N'Koudou diyorum, ilk golü attı" cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pelkas: 3-4 hafta yokumPelkas: 3-4 hafta yokum
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Salih Uçan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Mario Balotelli'nin tecavüz davası sonuçlandı

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

Kayserispor'un yeni transferi imzayı atıyor

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

G.Saraylı yıldız Süper Lig ekibine gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Messi'nin yeni adresi belli oldu

Messi'nin yeni adresi belli oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.