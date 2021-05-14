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Salih Uçan'dan milli takım tepkisi

14.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Şenol Güneş'in kendisini EURO 2020 aday kadrosuna davet etmemesine tepki gösterdi.

Salih Uçan'dan milli takım tepkisi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in EURO 2020 kadrosunu açıklamasının ardından Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'dan ilk tepki geldi.

Salih Uçan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Takım forması giymek benim için her zaman büyük onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi bir futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam" dedi.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise, "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık" şeklinde konuştu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adamda kendini fasülye gibi nimetten sanıyor!
bu da kendini bişey zannetmeye başladı

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