Salih Uçan, Galatasaray'a transfer oluyor!

Ara transferde özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü sürpriz bir isme dikti. Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın ayrılığı sonrası merkez orta sahaya sadece Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadroya dahil eden sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan’ın peşine düştü. Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak bazı sorunlar nedeniyle alınamayan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında transfer edilme ihtimali son derece yüksek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray eğer ara transferde futbolcu satışı yapar ve UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play kriterlerinde artıya geçerse Salih, Alanyaspor’un bonservis için talep edeceği rakam makul de olursa ara transferde kadroya katılacak. Aksi taktirde 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu için sezon sonu beklenecek ve bedelsiz olarak transfer edilecek. Galatasaray yönetiminin Salih’e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.