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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş'a yurtdışından teklifler olması Galatasaray'ı da harekete geçirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!

Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifleri var. 26 yaşındaki futbolcu için İspanya ve Rusya'dan ikişer teklif bulunuyor. Fenerbahçe'ye transferi sezon başında adeta olay olan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın yeniden devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE KAPTIRMIŞTI

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı isteyen Galatasaray, yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Orta sahadaki eksikliğini Etobo'yu kiralayarak kapatmayı planlayan Galatasaray'da işler istedikleri gibi gitmedi. Nijeryalı orta saha oyuncusunun performansından memnun kalmayan Fatih Terim, bu bölgeye yeni bir takviye istedi.

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MERT HAKAN YANDAŞ TEKRAR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu güne kadar istenilen performansı sahaya yansıtamayan yıldız futbolcu için Galatasaray tekrar düğmeye bastı. Fenerbahçe ile devre arasında masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yetkililer takas formülü için şartları zorlayacak. Takasta, kadroda düşünülmeyen ve bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Diagne var. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.


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