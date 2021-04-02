Salih Uçan, Galatasaray'a transfer oluyor! İmza an meselesi...

Alanyaspor formasıyla adeta yeniden doğan ve Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan Salih Uçan'la ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı.Beşiktaş yönetiminin de radarında bulunan yıldız futbolcu için ezeli rakipten hamle geldi.

BEDAVAYA GELECEK

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi istediği yıldız futbolcuya imza attıracak. Salih Uçan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor, bonservis bedeli yok. Operasyon Salih'le sınırlı kalmayacak. İşte sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı plandığı diğer oyuncular...

AYTAÇ KARA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

VAN AANHOLT'A 3 YILLIK SÖZLEŞME

Yüksek bonservis bedeli nedeniyle Saracchi ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, Crystal Palace'ta forma giyen Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.



