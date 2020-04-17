Salih Uçan Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, A Spor'a konuştu. Salih Uçan gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını da dile getirdi.

"SAHALARA DÖNMEK İSTİYORUM"

Salih Uçan, "Bir tarih yaşıyoruz. Bu durum ileride herkese bahsedilecek. Çok zor bir zamandayız. Futbolu çok özledim, hiç bu kadar özlediğim bir zaman olmamıştı. Futboldan bu kadar uzak kaldığım bir dönem olmamıştı. Bu sene için hedefim belliydi. Oynayabildiğim kadar maç oynamak ve kendimi gösterebilmek. Bu sene bunu gerçekleştirdim. İnşallah zor zamanları atlatıp yeniden sahalara dönmek istiyorum." dedi.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

Uçan, "Galatasaray'dan sezon başında teklif aldım ama bu sene oynamam gerekiyordu. Bu nedenle Alanyaspor'a gelmem daha iyi oldu. En azından sahada yer alıp kendimi herkese gösterebiliyorum. Tekrardan büyük takım veya Avrupa'da forma giymek istiyorum. İnşallah lig devam eder, takımlar beni ister ben de giderim." ifadelerini kullandı.