Salih Uçan: Galatasaray'ın büyüklüğünün bilincindeydik

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından Salih Uçan açıklamalarda bulundu.
Zeminin çok kötü olduğunu kaydeden Salih, "Galatasaray çok iyi kadro, büyük bir camia ve biz de bunun bilincindeydi. Takım olarak çok iyi durumdayız, şu anda lideriz ama önemli olan işin sonunda nerede olduğumuz. İyi oynarken gol yedik, daha sonra da frikikten iyi bir gol bulduk. Saha zemini kötüydü! Galatasaray 10 kişi kaldı ama iyi mücadele etti, dirençleri attı." dedi.
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