SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Salih Uçan'ın sözleşme detayları belli oldu

Salih Uçan'ın sözleşme detayları belli oldu

04.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar ilk bombasını Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan transferiyle patlattı. İşte yıldız oyuncunun sözleşme detayları...

Salih Uçan'ın sözleşme detayları belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Salih Uçan, Beşiktaş yolunda.Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı.Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

7_fenerbahcenin-gozu-trabzonsporla-anlasan-salih-ucan-transferinde…-_16201193532

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.Bucaspor'un altyapısından yetişen Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi.Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

609102f2ae298bec488aa3dc

Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncu sezonu kapattı.

AMELİYAT EDİLDİ

5b4701f535c14860b7eb7e22432fb296

Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Yıldız isimden derbi öncesi sert sözlerYıldız isimden derbi öncesi sert sözler
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
gece hayatını sever..hatalı transfer..
beşiktaşın ne ihtiyacı var gs anlaşıyodu adamla. ama pek faydalı olacağını sanmıyorum ağır gibi özetlerden izlediğim kadarı ile 1994 den beri özet izliyoruz.şifre geldi!!
Gecmis olsun sağ göz mü anlamdim o nasil resim koymak

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.