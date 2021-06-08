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Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

08.06.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş ilk transferini de gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar Aytemiz Alanyaspor'a veda eden Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. Kara Kartal'ın 2021-22 yaz transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü resmen başlamasının ardından transferi açıklaması bekleniyor.

Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu

Adı Beşiktaş'la anılan Salih Uçan da dün Alanyaspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden turuncu-yeşilli takıma teşekkür eden 27 yaşındaki orta saha sözlerini "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" diyerek bitirdi.Süper Lig için 2021-22 yaz transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü resmen başlamasının ardından Beşiktaş'ın Salih'i açıklaması bekleniyor.

3 YILLIK İMZA

Beşiktaş’ın ilk transferinin Salih Uçan olacağı kesin gibi. Başarılı orta saha oyuncusu Aytemiz Alanyaspor’a paylaştığı bir mesajla veda etti. Kartal ile 3 yıllık sözleşmenin altına imza atacak orta saha oyuncusu artık gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, 10 Haziran'da transfer dönemi başlar başlamaz resmi sözleşmeyi imzalayacak.

YILLIK 10 MİLYON TL

27 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık olarak 10 milyon lira garanti para kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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