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Salih Uçan, Ozan Kabak ve Atınç Nukan, Avrupa'da beklediğini bulamadı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Avrupa'da futbol ligleri tamamlanırken, bazı Türk futbolcuların formasını terlettiği takımlar küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Salih Uçan, Ozan Kabak ve Atınç Nukan, Avrupa'da beklediğini bulamadı

İtalya Serie A'da Salih Uçan'ın formasını giydiği Empoli, ligin son haftasında deplasmanda Inter'e mağlup olarak küme düştü. Inter karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Salih, takımının maçta attığı tek golün asistini yaptı.

Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde bonservisiyle birlikte Empoli'ye giden Salih Uçan, takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı. Bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giyen Salih Uçan, bir gol atıp, bir de asist yapma başarısı gösterdi. Empoli'nin Serie B'ye düşmesinin ardından Salih Uçan'ın serbest kalma hakkı bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yaptığı sözleşmede 'küme düşülmesi halinde serbest kalır' maddesi olduğu öğrenildi.

Serbest kalma hakkı elde eden Salih Uçan için Süper Lig ve yurt dışından tekliflerin olduğu ifade edilirken, Salih Uçan da geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kesin kararını tatilin ardından vermesi bekleniyor.

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salih uçan Ozan Kabak atınç nukan

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