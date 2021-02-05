Salih Uçan sezon sonunda Galatasaray'a gidecek mi?

Alanyaspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'la ilgili olarak, tecrübeli oyuncunun temsilcisi Ömer Koray Uzun önemli bir açıklama yaptı.

Oyuncunun gelecek sezon Galatasaray'da oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtladı.

"İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Uzun, "Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor.

"GALATASARAY'IN DA İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. 'Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih' bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

SALİH UÇAN'IN BU SEZON Kİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon 24 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu; 2 gol ve 4 asist kaydetti.

