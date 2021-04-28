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Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

28.04.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden biri oldu. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Salih için yeni bir bomba geldi. İşte detaylar...

Salih Uçan transferinde bir bomba daha! Beşiktaş derken...

Salih Uçan transferinde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devrede...

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ DERKEN...

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile konuşup anlaştığı iddia edilen Salih'in önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyeceği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılara yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Salih Uçan Galatasaray'a daha yakın!

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Alanyaspor Salih Uçan'a yeni sözleşme teklifi yaptı ama oyuncu kabul etmedi. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı oyuncuyu takımda görmek istiyor ancak Galatasaray transferde bir adım önde. Fatih Terim ile birlikte çalışmak isteyen Salih Uçan'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ve sezon sonu için Galatasaray ile anlaştığı öne sürüldü.


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