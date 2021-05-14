Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan ikinci baharını yaşıyor. Fenerbahçe'de yıldızını parlattıktan sonra Roma'ya transfer olan fakat İtalyan devinde istediğini bulmayan Salih Uçan, önce Sion'a ardından Empoli'ye kiralık olarak gönderildi.Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen ve gözden düşen Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor ile hayata döndü. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un şans vermeye başladığı Salih Uçan müthiş performansıyla yeşil sahalara fırtına gibi döndü.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu sezon Alanyaspor orta sahasının vazgeçilmez ismi haline gelen Salih Uçan, gösterdiği performansla Süper Lig devlerini peşine taktı. Başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de Salih Uçan transferi için devreye girdi.

TRABZONSPOR'A CEVAP VERDİ

İki yıldır formasını giydiği Alanyaspor'daki sözleşmesinin sonuna gelen ve adı uzun bir süredir dört büyüklerle anılan Salih Uçan'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu olan milli futbolcunun Trabzonspor'dan gelen teklife verdiği yanıt ortaya çıktı.Asist Analiz'in edindiği bilgilere göre Bordo Mavililer, yıldız isme şu ana kadar en yüksek maaşı öneren kulüp olurken oyuncunun İstanbul'da oynamak istediğini bildirmesi üzerine transferi rafa kaldırdı. Bu sezon 40 maçta boy gösteren yetenekli merkez orta saha, rakip fileleri üç kez havalandırırken yedi de asist kaydetmişti.

TAKIMI DA AÇIKLADI

Salih Uçan'ın Trabzonspor'u reddetmesi üzerine yeni sezon için kararını da verdiği öğrenildi. Beşiktaş ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yakın çevresine söyledi. Sezon bittikten sonra siyah-beyazlı takıma resmi imzayı atacak olan Salih Uçan önümüzdeki sene Beşiktaş formasını terletecek.



