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Salihli 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne hazır

İHA İHA
23.02.2024 10:58 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen Deve Güreşleri Festivali’nin onuncusu, 25 Şubat Pazar Günü gerçekleştirilecek.

Salihli 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne hazır

Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden festivale katılan develer, gün boyu güreş severlere şölen tadında bir program sunacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenecek olan 10. Geleneksel Deve Güreşleri, 25 Şubat Pazar Günü İzmir-Ankara karayolu ile Yılmaz Mahallesi yol ayrımında bulunan alanda saat 10.00’da başlayacak. Festivale, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden güreşçi develerin katılacağı ve etkinliğe girişlerin ücretsiz olduğu bildirildi.

“GELENEKSEL FESTİVALLER YAŞATILMALI”

Salihli Belediyesi olarak Yörük kültüründen gelen deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, düzenledikleri deve güreşleri festivallerinin geleneklerin sürdürülmesi adına birçok vatandaşı sevindirdiğini söyledi. Salihli’nin 25 Şubat Pazar günü deve güreşleriyle şenleneceğini belirten Başkan Kayda “Ücretsiz festivalimizin bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğiz. Deve güreşleri gibi gelenekselleşmiş festivaller Salihli’de yaşatılması gereken önemli organizasyonlardır. Festivale katılan vatandaşlarımız hem aileleriyle birlikte piknik yapıyor hem de nefes kesen güreşleri izliyor. Tüm hizmetlerimiz ve projelerimizde vatandaşımızın memnuniyetini düşünerek iş yapıyoruz. Bu ve bunun gibi birçok sosyal projeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kayda, keyifli bir geçirmek isteyen tüm hemşehrilerini 25 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan etkinliğe davet etti.

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