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Salihli Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Eğitim kurumlarına destek vermeye devam eden Salihli Belediyesi, Yılmaz Mahallesindeki Şehit Hüseyin Arı İlkokulu ve Ortaokulunda çevre düzenlemesi yaptı.

Eğitim kurumlarına destek vermeye devam eden Salihli Belediyesi, Yılmaz Mahallesindeki Şehit Hüseyin Arı İlkokulu ve Ortaokulunda çevre düzenlemesi yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçesine 500 metrekare parke taşı döşedi.
Salihli Belediyesi, eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yılmaz Mahallesindeki Şehit Hüseyin Arı İlkokulu ve Ortaokulunda çevre düzenlemesi yapılarak okul bahçesine parke taşı döşendi.
Okulda gerçekleştirilen bahçe düzenleme çalışmalarını Okul Müdürü Erdal Yeniçeri ve Mahalle Muhtarı İrfan Ağım ile birlikte yerinde inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yılmaz Mahallemizde şehidimiz Hüseyin Arı’nın isminin verildiği okulumuzda fen işleri ekiplerimiz bahçe düzenlemesi gerçekleştirerek kilit parke taşı döşüyor. Eğitimden gelen bir belediye başkanı olmanın hep onurunu yaşadım. Öğrencilerimiz ve eğitim kurumlarımız ile ibadethaneler bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugüne kadar birçok okulumuzun çevre düzenlemesini ve tamiratlarını yaptık. Öğrencilerimizin her zaman çok iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda öncelikle özverili çalışmalarından dolayı kendi ekibime, okul müdürümüze ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Salihli Belediyesi olarak eğitim kurumlarına verdiğimiz destekler sürecektir” dedi.

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