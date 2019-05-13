Salihli Odun Köfte'nin lezzeti için meşe odunu şart

Salihli'de odun köftenin ilk olarak 1910 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden dedesi İbrahim Usta (Azak) tarafından yapıldığını belirten Salihli Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Salihli'ye gelenlerin bu lezzetin tadına bakmadan ayrılmadığını söyledi. Azak, dedesi ve ailesinin Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde öğrendikleri odun köfteyi Salihli'de geçimlerini sağlamak için denemeye başladıklarını, o günden bu yana da Salihli'de yapımının devam ettiğini kaydetti. Dördüncü kuşak olarak bu lezzeti Salihli'de yaşatmaya devam ettiğini belirten Azak, 'Salihli Odun Köfte artık bir marka oldu. Coğrafi işaret belgesi de mevcut' dedi.

Salihli'nin coğrafi işaret belgeli, sevilen lezzelerinden odun köfte, 109 yıldır nesilden nesile aktarılıyor. Bu lezzet şimdilerde ilçedeki 15'i aşkın iş yerinde yüzlerce kişiye ekmek kapısı olmuş durumda. Salihli Odun Köfte, Türk Patent Enstitüsü tarafından "Pişmiş köfte, yaklaşık 7 santimetre boyunda, 1.5 santimetre enindedir. Rengi kahverengimsi, köfte rengindedir. Yağlı görünümü yoktur. Lezzeti kendine özgü, karakteristiktir, güzel bir lezzettedir. Kolayca çiğnenebilen, ideal köfte dokusuna sahiptir. Ağızda hissedilen yoğun, iyi bir sululuğu vardır" diye tanımlanıyor.

'Meşe odununun aromasını alması şart'

Salihli Odun Köfte'nin yapımındaki incelikleri de anlatan Azak, şöyle konuştu: "Odun köfte doğal beslenmiş kuzu etinden yapılmaktadır. Makinede çekerek kıyma haline gelen kuzu etini un ve az tuz ile yoğuruyoruz. Daha sonra elimizle şekil verip, metal şişlere diziyoruz. Daha sonra meşe odunun bol ateşinde kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Odun köftesinin pişirilmesinde meşe odunu olmazsa, olmazlardan. Bu özelliğiyle de diğer köftelerden ayrılır. Köftenin meşe odunun aromasını alması şart. Gerek hazırlanışı gerekse pişirilmesi nedeniyle emek isteyen bir lezzet. Bu nedenle de Salihli'den başka hiçbir yerde bulamazsınız."

Salihli Odun Köfte'nin tadına mutlaka bakılması gereken lezzetler arasında geldiğini belirten Uğur Sarıoluk da, "Salihli Odun Köfte'nin ünü tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Bizler de markalaşmış bu lezzeti, severek yiyoruz" dedi.

Salihli odun köfte malzemeleri ve yapılışı

Malzemeler: Koyun ya da kuzu kıyması, 20 gr tuz, 20 gr un

Yapılışı: Kıyma, un, tuz karıştırılarak iyice yoğrulur. Şişlere sarılarak elle düzeltilir. Odun ateşinde pişirilerek dilimlenmiş domates, kıyılmış soğan ve maydanozla servis yapılır.



