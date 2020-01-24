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Salihli’de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildi

MANİSA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenledi.5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Yönetmeliğinin 7’nci maddesi uyarınca düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri, Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Salihli Belediyesi "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenledi.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Yönetmeliğinin 7’nci maddesi uyarınca düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri, Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Eğitime katılanlara, Salihli Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Engin Bahçeci ile Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Hilal Demir tarafından bilgi verildi. Eğitimde katılımcılara yasal düzenlemeler, hayvan alım-satım-üretim mevzuatı, hayvan davranışı, bakımı ve beslenmesi ile hasta hayvanların tanınması, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi konularında detaylı eğitim verildi.
Eğitimle ilgili açıklama yapan Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, yerel hayvan koruma görevlilerine dışarıda çok büyük işler düştüğünü söyledi. Hayvan koruma görevlilerinin kendilerinin gözleri-kulakları olduğunu belirten yetkililer, bu görevlilerin başıboş sokak hayvanlarının korunup, kollanması ve bakımlarında gönüllü kişiler olduğuna dikkat çekti. Eğitime, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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