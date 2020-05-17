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Salihli’nin cadde ve sokakları bayraklarla donatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 17.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101.

Salihli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümü dolayısıyla tüm cadde ve sokakları dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.
Salihli Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi tüm kenti Türk Bayrakları ile adeta kırmızı beyaza boyadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık destanı olan Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 101. Yıldönümü’nde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın talimatı ile başta belediye hizmet binası olmak üzere kent merkezindeki tüm caddeler Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile süslendi. Şehir merkezindeki birçok cadde ve sokaklarda gerçekleşen çalışmalar ise ilçe halkının beğenisini kazandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümünü ve gençlerin bayramını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “19 Mayıs’ın yıl dönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Genç kuşaklar, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Millet ve devlet olarak gençlerimize güveniyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz. Salihli Belediyesi olarak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olması için her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine destek oluyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz ve Cumhuriyetimizin teminatıdır” dedi.
Başkan Kayda, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, hemşehrilerinden balkonlarına Türk bayrağı asarak 19 Mayıs coşkusuna ortak olmalarını istedi.

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