Salma Hayek, 58. yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı! "Bunların hiçbiri eski değil"

Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli olan Meksikalı yıldız Salma Hayek fit görünümüyle adından söz ettiriyor.

Eternals, Frida, Yalnız Kalpler ve Gün Batarken gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Salma Hayek, "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" demişti.

Bir çocuk annesi Hayek her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtmişti.

Yıllara meydan okuyan Salma Hayek yeni yaşını kutladı. 58. yaş gününde lüks teknesinde bikinisiyle pozlar veren oyuncu yine adından söz ettirdi.

Salma Hayek paylaşımına 'Doğum günü bikini çöplüğü, 58. doğum günüm kutlu olsun!' Not: Bunların hiçbiri eski değil' yazarak halen yıllara meydan okuduğunun mesajını verdi.



Hayek daha önce "Yorulduğunuz için yaşlandıkça bu daha da zorlaşır. Ancak asıl durduğunuzda yaşlanmaya başlayacağınızı düşünüyorum" demişti.