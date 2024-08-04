Salma Hayek bikinisiyle sere serpe uzandı! Sosyal medya yıkıldı

Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinde Salma Hayek sık sık görünümüyle adından söz ettiriyor.

57 yaşındaki Meksikalı yıldız, 1999'da çekilen bikinili fotoğrafıyla 2020'de çekilen mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak yıllara meydan okuduğunu göstermişti.

Fit görünümüyle sık sık gündeme gelen oyuncu bu sefer de sere serpe uzandığı tatil karelerini paylaştı.

"Ağustos'a dalış" notuyla peş peşe pozlarını paylaşan Salma Hayek hayranlarını mest etti. Hayek'e "Halen çok seksisin", "Muazzam bir güzellik", "Yaşlanmıyor musun?", "Dünyanın en güzel ve seksi kadını" yorumları geldi.

YAŞLANMAMA SIRRI

'Desperado' filminin yıldızı, vücut formunu korumasının meditasyona bağlı olduğunu düşünüyor. Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.



Hayek güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söylemişti.