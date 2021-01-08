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Salma Hayek bu sefer de denizde amuda kalktı

08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Salma Hayek bu sefer de denizde amuda kalktı

Salma Hayek suda amuda kalktı. O anda çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı. 54 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Salma Hayek eşi François Henri Pinault ve kızı Paloma Valentina ile birlikte yeni yılı tropikal bir bölgede karşıladı. Neresi olduğunu açıklamadığı bu tropikal bölgede çektiği pozlarını da sık sık sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bir çocuk annesi Hayek'in, suyun içinde amuda kalktığı fotoğrafı ise kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşımları arasında yüzerken çekilen başka pozları da yer aldı. Hayek'in o gün yüzmek için yeşil ve mavi renklerde bir mayo tercih ettiği görüldü.

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Hayek'in takipçileri bu paylaşımların ardından ona ilerleyen yıllara rağmen hala bu kadar formda kalmasının sırrını sordu.

Güzel oyuncu, 2020 yılını uğurlayıp 2021'i karşıladığı dönemden beri fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

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