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Salma Hayek: Eve hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldım

11.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, oğlunun korkularını yenmesi için Londra'daki evine hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldığını açıkladı.

Salma Hayek: Eve hayalet avcısı çağırmak zorunda kaldım

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, 'The Ellen DeGeneres Show'a konuk oldu. 53 yaşındaki Hayek, samimi açıklamalarda bulundu.

Londra’daki evinde hayaletlerin olduğuna inandığını belirten Salma Hayek, “Piyano kendi kendine çalıyordu. Acayip şeyler oluyordu. Işıklar yanıp, sönüyordu, kapılar kendiliğinden açılıyordu ama ben bunların hiçbirine şahit olmadım. Evde çalışanlar ve kızım anlatıyordu" diye konuştu.

"EVDE 20 TANE HAYALET YAKALADIĞINI SÖYLEDİ"

14 yaşındaki kızı Valentina'nın korkmaması için hayalet avcısı tuttuğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Bunun gerçek olmadığını bildiğim halde, psikolojik açıdan onun rahatlaması için bu yolu seçtim. Hayalet avcısı evde 20 tane hayalet yakaladığını ve onlardan kurtulmaya çalıştığını, fakat birinin ısrarla ayrılmadığını söylemişti" ifadelerini kullandı. Hayek, bu sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

"Hayalet Avcıları"; Commodore 64 için yazılmış bilgisayar oyunu, filmi ve müzikleriyle, dönemin pop kültür ikonlarından sayılır.

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Salma Hayek
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