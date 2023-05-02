Salma Hayek galaya kırmızılar içinde geldi! Göğüsleri yine ön plandaydı

Moda dünyasının en büyük gecelerinden MET Gala Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşti. 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşen gecede Salma Hayek ise kırmızı giydi.

Her zaman cesur seçimler yapmasıyla tanınan güzel oyuncu yine şaşırtmadı ve göğüslerini ön plana çıkardı.

Kısa saçlarıyla tanınan Salma Hayek gecede ayrıca uzun saç tercihiyle de dikkat çekti. Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek iddialı seçimiyle hayranlarından yine tam not aldı.

Güzel oyuncuyu görenler "Sadece nefesim kesildi", "Salma Hayek harika görünüyor" dedi.



