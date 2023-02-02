Salma Hayek göğüslerini neredeyse açıkta bırakan elbisesiyle olay oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Göğüslerini ön plana çıkaran kıyafetlerle galalarda resmen rol çalan oyuncu 50'li yaşlarla mutlu olduğunu açıkladı.

Salma Hayek son olarak ise bir arkadaşının doğum günü için hazırlandı. Yine göğüslerini açıkta bırakan kıyafetiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Geçen yıl paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kızlara adeta taş çıkaran Hayek sporu da aksatmıyor.

SPORU AKSATMIYOR

Mirror'a konuşan Salma Hayek, "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" demişti.



Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Mathilde Pinault adında bir kızı olmuştu.



