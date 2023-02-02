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Salma Hayek göğüslerini neredeyse açıkta bırakan elbisesiyle olay oldu

02.02.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmasıyla çok konuşulan Salma Hayek son dönemde iddialı kıyafet seçimleriyle dikkat çekiyor. Göğüslerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmeyen Hayek son pozuyla yine hayranlarını büyüledi.

Salma Hayek göğüslerini neredeyse açıkta bırakan elbisesiyle olay oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Göğüslerini ön plana çıkaran kıyafetlerle galalarda resmen rol çalan oyuncu 50'li yaşlarla mutlu olduğunu açıkladı.

Salma Hayek son olarak ise bir arkadaşının doğum günü için hazırlandı. Yine göğüslerini açıkta bırakan kıyafetiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Geçen yıl paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kızlara adeta taş çıkaran Hayek sporu da aksatmıyor.

Ekran Alıntısı

SPORU AKSATMIYOR

Mirror'a konuşan Salma Hayek, "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" demişti.

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Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Mathilde Pinault adında bir kızı olmuştu.


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