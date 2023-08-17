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Salma Hayek'in paylaştığı 'kusursuz' fiziği gündemde! Tatilde yakalandı

17.08.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isim Salma Hayek magazincilere yakalanınca sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hayek'in paylaştığı bikinili pozlarla magazin muhabirlerinin çektiği pozlar arasında epey fark vardı.

Dünyaca ünlü isim Salma Hayek geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti. İş insanı François Henri Pinault ile evli olan 56 yaşındaki Hayek, Hollywood'un "yıllara meydan okuyan" ünlülerinden biri olarak sık sık dikkat çekiyordu.

"Kusursuz" görünen fiziğini sık sık paylaşan Hayek bu sefer en doğal haliyle yakalandı.

Memleketi Meksika'nın gözde tatil bölgelerinden Cabo San Lucas'ı seçen Hayek ve kızı Paloma Valentina ile eşi François Henri Pinault, lüks yatlarıyla denize açıldı.

Şu sıralar Meksika'da tatilde olan ve doğal haliyle görüntülenen 56 yaşındaki oyuncunun vücudunun, sosyal medyada paylaştıklarından çok daha farklı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü ismi ve ailesini takip eden paparazzilerin objektiflerine yansıyan görüntüler, Hayek'in sosyal medya hesabında paylaştığı karelerdeki kadar 'kusursuz' olmadığını ortaya çıkardı.

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"HER KOŞULDA GÜZEL"

Dünyaca ünlü oyuncunun bacaklarında selülitler ve sarkmalar sosyal medyada gündem oldu. Salma Hayek'in tatil fotoğraflarına yorum yapan kullanıcılardan biri "Bütün bu yıldızlar filtreli ve uygulamadan geçmiş fotoğraflarından çok farklı görünüyor. Neden böylesine yoğun uygulamalardan geçmiş; kusursuz fotoğraflarını paylaşıp biz sırada kadınların kötü hissetmesine sebep oluyorlar?" diye sordu.

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Öte yandan birçok hayranı da Salma Hayek'in her yaşta ve her koşulda gayet güzel göründüğünü ifade etti.

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