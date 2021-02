Salma Hayek’ten bomba dizi! Göğüsler konuşacak

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, bu kez yapımcılığa soyundu. 54 yaşındaki oyuncu, HBO Max kanalı için çekilecek bir komedi dizisinin yapımcı kadrosunda yer alıyor.

Söz konusu dizi, ‘A Boob's Life: How America's Obsession Shaped Me and You’ (Bir Memenin Hayatı: Amerika’nın Takıntısı Bizi Nasıl Şekillendirdi) adlı kitaptan uyarlanacak.

Leslie Lehr tarafından yazılan kitap, 2 Mart’ta satışa çıkmaya hazırlanıyor. Yarım saatlik bölümlerden oluşması beklenen dizide, Leslie adındaki bir kadın 40. yaş günü öncesi kendisini bir krizin içinde bulacak. Hayatı altüst olacak Leslie’nin göğüsleri konuşmaya başlayacak ve kendisine tamamen farklı bir açıdan bakmasını sağlayacak.

Diziyle ilgili konuşan Hayek, “Bu şovu geliştirmemizi sağladığı için HBO Max’a minnettarız. Bu dizide göğüsleri konuşturarak, yaptıkları hiçbir zaman yeterli görülmeyen kadınların hayatında bakmaya cesaret edilemeyen eşsiz perspektifler sunacağız” dedi.

New York Post’un haberine göre Leslie rolünü kimin oynayacağı açıklanmazken, Hayek’in yanı sıra yapımcılar arasında Jose Tamez, Siobhan Flynn ve kitabın yazarı Leslie Lehr bulunuyor.