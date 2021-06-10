Salma Hayek yaşadığı tacizi tüm ayrıntılarıyla anlattı

Salma Hayek, Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını ilk kez 2017 yılında itiraf etmişti. Frida filminde başrolü oynayan Salma Hayek, 2002 yapımı filmin dağıtımcısı olan ve ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını, reddedilince filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı. Hayek, "Frida Kahlo’nun mirasını onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım" dedi.

SALMA HAYEK: FRİDA İÇİN KATLANDIM

Meksikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek, 2002 yapımı Frida filminde başrolde yer almıştı. Hayek, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017’de açıklamıştı. Aktris, Weinstein’in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.

InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyleyerek, Weinstein’in reddedilince kendisini filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı.