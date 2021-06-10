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Salma Hayek yaşadığı tacizi tüm ayrıntılarıyla anlattı

10.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salma Hayek, ilk olarak 2017 yılında ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını itiraf etmişti. Salma Hayek verdiği bir röportajda, “Frida filmi uğruna tacizciye katlandım” dedi.

Salma Hayek yaşadığı tacizi tüm ayrıntılarıyla anlattı

Salma Hayek, Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını ilk kez 2017 yılında itiraf etmişti. Frida filminde başrolü oynayan Salma Hayek, 2002 yapımı filmin dağıtımcısı olan ve ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini cinsel istismara kalkıştığını, reddedilince filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı. Hayek, "Frida Kahlo’nun mirasını onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım" dedi.

SALMA HAYEK: FRİDA İÇİN KATLANDIM

Meksikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek, 2002 yapımı Frida filminde başrolde yer almıştı. Hayek, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı, ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017’de açıklamıştı. Aktris, Weinstein’in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.

InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyleyerek, Weinstein’in reddedilince kendisini filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı.

"WEINSTEIN'İN FEMİNİST ÇIĞLIĞI BASTIRMASINA İZİN VEREMEZDİM"

Evli ve bir çocuk annesi oyuncu şöyle devam etti: “Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada ‘Neden cesaretim yoktu?’ diye soruyorum. Ama şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım. Frida benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim.”

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ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein, 2020’de cinsel saldırı suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Salma Hayek
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