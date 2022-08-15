Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin geçtiğimiz ABD’nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösteren dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’ı kaleme alan İngiliz yazar J.K Rowling ölüm tehdidi aldı.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi - 2

Rowling, Rüşdi'nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi - 3

Rowling'in paylaşımı üzerine sosyal medyada, "Merak etme sıra sende" yanıtı aldı.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi - 4

Rowling şahıstan gelen tehditkar mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisin bu tehditlere yanıt vereceğini söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Çevrimiçi bir tehdit yapıldığına dair bir rapor aldık ve memurlar soruşturma yürütüyor" denildi.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi - 5

"Meer Asıf Asiz" adlı Twitter kullanıcısının aynı zamanda Rüşdi'yi bıçaklayan saldırganı öven mesajlar da yayınlandığı ifade edilerek, daha sonra ise Rowling'e gönderdiği tehdit mesajını kaldırdığı aktarıldı.

İngiliz yazar Rowling, 1997 yılında yazdığı "Harry Potter" kitap serisi ile tanınıyor. 57 yaşındaki Rowling'in 7 serilik Harry Potter kitabı aynı zamanda film serisi olarak da dünya çapında en popüler eserler arasında yer alıyor.

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi - 6

