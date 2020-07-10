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Salomon Kalou, Botafogo'ya transfer oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Brezilya ekiplerinden Botafogo, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Salomon Kalou'yu kadrosuna kattı.

Salomon Kalou, Botafogo'ya transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ülke medyasında Kalou'nun 2021 yılı sonuna kadar takımda olacağı yazıldı.

Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille formaları da giyen Kalou, 2014'te transfer olduğu Hertha Berlin'de bu sezon 7 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

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