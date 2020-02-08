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Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon

ANTALYA HABERLERİ  | 08.02.2020 19:03 | Son Güncelleme

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi ikinci etap müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda 11 takımın katılımıyla beş gün süren müsabakalar sonunda, Gaziantep Polisgücü şampiyon, Bolu Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Ligde ilk sırayı alan Gaziantep Polisgücü, Türkiye'yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Ligi son 3 sırada tamamlayan Buca Halk Eğitim, Diyarbakır Kayapınar ile VMY Kahramanmaraş kulüpleri bir alt lige düştü.

Ligde, Muğla Olimpik oyuncusu Fatma Songül Gültekin gol kralı olurken, Gaziantep Polisgücü'nden Perihan Küçükkoç ve Sinem Alpakan en iyi oyuncu ödülünü kazandı. En iyi kaleci ödülünü ise Bolu Belediyesi Spor Kulübü'nden Selin Güzeller aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Hollanda Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Haike Blaaun, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hokey kadınlar süper ligi

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