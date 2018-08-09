Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Everton'ın geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında büyük bir gafa imza attı.
Ada'da yayım yapan talkSPORTisimli bir radyo kanalına konuk olan deneyimli menajer, gündemi değerlendirdiği sırada Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili de konuştu.
63 yaşındaki teknik adamın "Everton, Olympiakos'tan Cenk Tosun'la imzaladı" şeklindeki cümlesi İngiltere'de alay konusu oldu.
Big Sam lakabıyla tanınan ünlü menajerin kendisinin transfer ettiği bir oyuncunun eski takımını bilmemesine Everton taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ercan Şirin'i transfer etti
Bafetimbi Gomis'ten U dönüşü
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar
Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu
Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı
Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti
Beşiktaş Vida hakkında kararını verdi
Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı
Ercan Taner NTV'den ayrıldı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum