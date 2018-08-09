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Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Sam Allardyce'tan büyük gaf! Everton'ın eski teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'u Olympiacos'tan transfer ettiklerini söyleyince İngiltere'de alay konusu oldu.

Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Everton'ın geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında büyük bir gafa imza attı.

Ada'da yayım yapan talkSPORTisimli bir radyo kanalına konuk olan deneyimli menajer, gündemi değerlendirdiği sırada Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili de konuştu.

63 yaşındaki teknik adamın "Everton, Olympiakos'tan Cenk Tosun'la imzaladı" şeklindeki cümlesi İngiltere'de alay konusu oldu.

Big Sam lakabıyla tanınan ünlü menajerin kendisinin transfer ettiği bir oyuncunun eski takımını bilmemesine Everton taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton Beşiktaş Sam Allardyce olympiacos

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