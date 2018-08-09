Sam Allardyce'dan olay açıklama: Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettik

Everton'ın geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında büyük bir gafa imza attı.

Ada'da yayım yapan talkSPORTisimli bir radyo kanalına konuk olan deneyimli menajer, gündemi değerlendirdiği sırada Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili de konuştu.

63 yaşındaki teknik adamın "Everton, Olympiakos'tan Cenk Tosun'la imzaladı" şeklindeki cümlesi İngiltere'de alay konusu oldu.

Big Sam lakabıyla tanınan ünlü menajerin kendisinin transfer ettiği bir oyuncunun eski takımını bilmemesine Everton taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.



