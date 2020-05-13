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Samandağ’da gelir-gider tablosu belediye binasına asıldı

HATAY HABERLERİ  | 13.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, meclis toplantılarında gelir gider tablosunu yayınlamanın yanı sıra hizmetlere başladıkları 1 yıllık süre zarfında yapılan çalışmaları vatandaşın bilgisine sundu.

Samandağ’da gelir-gider tablosu belediye binasına asıldı

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, meclis toplantılarında gelir gider tablosunu yayınlamanın yanı sıra hizmetlere başladıkları 1 yıllık süre zarfında yapılan çalışmaları vatandaşın bilgisine sundu. Belediyenin gelir-gider tablosu belediye binasına asıldı.
31 Mart 2019 tarihinden bugüne Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın başkanlığı süresince belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, etkinlikler ve kursların yanı sıra, belediyenin gelir-giderleri, borçları, açılan yollar, alınan araçlar ve gelecekte yapmak istedikleri projelerinde bulunduğu daha birçok çalışmayı da içeren video hazırlandı, bilboard ve afişler basılarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Başkan Eryılmaz’ın talimatıyla belediyenin gelir gider tablosu da belediye binasının cephesine asıldı.
Başkan Eryılmaz, halkın huzuru ve refahı için daha yaşanabilir bir Samandağ hayali ile teslim aldıkları görevi şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirterek, “Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bugüne şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile 1 yıllık süre zarfında neler yaptık, nasıl bir mesafe kat ettik ve belediyenin şu anki durumu ile ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduk. Göreve başladığımız günden bugüne halka açık bir şekilde gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımızda gelir gider tablomuzu paylaştık. Aldığımız her şeyin parasını ödeyerek bizim dönemden külfet oluşturacak hiçbir borçlanma yapmadık. 1 yıllık süre zarfında yaptığımız çalışmaları yazılı ve görsel mecraların yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşarak ve gelir gider tablomuzu belediyemizin ön cephesine asarak halkın takdirine sunduk“ diye konuştu.

Samandağ’da gelir-gider tablosu belediye binasına asıldı

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