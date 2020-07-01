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Samandağ’ın prestij caddesine kaldırım

HATAY HABERLERİ  | 01.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, prestij caddesi olarak nitelendirilen Yaşar Kemal Caddesi’nde kaldırım çalışmalarına başlandı.Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmaları ile Yaşar Kemal Caddesi’nde altyapı ve beton asfalt çalışmaları tamamlandı.

Samandağ’ın prestij caddesine kaldırım

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, prestij caddesi olarak nitelendirilen Yaşar Kemal Caddesi’nde kaldırım çalışmalarına başlandı.
Samandağ Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmaları ile Yaşar Kemal Caddesi’nde altyapı ve beton asfalt çalışmaları tamamlandı. Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yapılan yol genişletme, düzenleme ve cadde boyunca duvar örme çalışmalarının ardından kaldırım çalışmalarına başlandı.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Turizm ilçesi olan Samandağımıza yakışır bir hizmet üretmek için Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Yaşar Kemal Caddesi’nin Samandağ’ın prestij caddesi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda cadde boyunca kaldırım çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların ardından yapılacak olan peyzaj çalışmaları sonrası yeni yüzüne kavuşacak olan Yaşar Kemal Caddesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" denildi.

Samandağ’ın prestij caddesine kaldırım

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