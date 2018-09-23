Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine kilitlendi, yaşanan sportif krize Başkan Ali Koç el koydu. Üst üste gelen kötü sonuçlara eklenen Dinamo Zagreb hezimeti sonrası Ali Koç ile başkan yardımcısı Semih Özsoy, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı toplantıda Koç, futbolculara kötü süreci anlattı, Beşiktaş derbisinden alınacak galibiyeti şart koştu.

‘MÜCADELE ETMİYORSUNUZ'

Fenerbahçe Başkanı, hem camianın hem de kendilerinin oynanan futboldan doğan memnuniyetsizliğini aktardı. Ali Koç, “Takım olarak sergilediğiniz futbolla büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Bu camiayı böyle üzmeye hakkınız yok. Futbolda elbette yenilmek de var ancak sizler sahada mücadele etmiyorsunuz. Ödemeleriniz zamanında yapılıyor, yönetim olarak büyük fedakârlık yapıyoruz” dedi.

‘TEK SORUMLU YÖNETİM' ÇIKIŞI

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizden sadece sahada F.Bahçe'ye yakışır bir futbol istiyoruz. Başarı yoksa ve sonuçta bir hayal kırıklığı varsa bunun tek sorumlusu ben ve yönetici arkadaşlarım olacak. Başarı gelmediği takdirde gerekli önlemleri alacağız. Artık top sizde, başarılı olmanız, bu olumsuz gidişatı değiştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş derbisinde sizden F.Bahçe'ye yakışır bir futbol bekliyoruz.”