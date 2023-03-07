SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Samandıra'da Jorge Jesus kanunları! İnterneti kesiyor, herkesin uyumasını istiyor

Samandıra'da Jorge Jesus kanunları! İnterneti kesiyor, herkesin uyumasını istiyor

07.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de, Portekizli çalıştırıcı Dünya Kupası sonrası yaşanan form düşüklüğü sonrası Samandıra'ya yeni kurallar getirdi. İşte Jorge Jesus'un yeni kanunları...

Samandıra'da Jorge Jesus kanunları! İnterneti kesiyor, herkesin uyumasını istiyor

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası yaşanan form düşüklüğü sonrası harekete geçen teknik direktör Jorge Jesus, takımın eski formuna dönebilmesi için duruma el koydu.

UYKU SAATİNİ BELİRLEDİ!

fenerbahce-haberleri-samandirada-jorge-jesus-ruzgari-dikkat-ceken-kurallar-1663743908344

Son günlerde Samandıra'da yeni kurallar koyduğu öğrenilen Jesus'un, özellikle futbolcuların özel hayatlarına dikkat etmesi yönünde uyarılar yaptığı öğrenilirken, oyuncularının sabaha kadar sosyal medyada vakit geçirmelerini istemeyen tecrübeli hocanın bu nedenle tesislerdeki interneti maksimum 23.00'te kesitiği ve en geç 24.00'te de tüm futbolcuların uyumasını istediği öğrenildi.

"HERKES KURALLARA UYACAK"

114538821-ac08e50b-ed0a-480a-93eb-5e59648b2fa5

Kahvaltılarda da tüm takımın aynı anda masada olmasını isteyen Jesus, genç ve tecrübeli oyuncu ayrımı yapmadan herkesten kurallara uymasını talep ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sunduğu şartlarla şoke etti! Moura ve F.Bahçe...Sunduğu şartlarla şoke etti! Moura ve F.Bahçe...
İspanyollar F.Bahçe'nin yıldızını işaret etti: G.Saray'ın şampiyonluğunu bir tek o engelleyebilirİspanyollar F.Bahçe'nin yıldızını işaret etti: G.Saray'ın şampiyonluğunu bir tek o engelleyebilir
Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...
Anahtar Kelimeler:
son dakika Jorge Jesus fenerbahçe samandıra jesus sezon portekizli

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...

İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...

Ne Icardi ne Zaniolo... Hedefteki isim herkesi şaşırttı!

Ne Icardi ne Zaniolo... Hedefteki isim herkesi şaşırttı!

Mohamed kafaları karıştırdı! Dönemeyebilir

Mohamed kafaları karıştırdı! Dönemeyebilir

Ebrar ile kucak kucağa pozuyla gündem olmuştu! Türkiye'ye veda ediyor

Ebrar ile kucak kucağa pozuyla gündem olmuştu! Türkiye'ye veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.