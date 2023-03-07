Samandıra'da Jorge Jesus kanunları! İnterneti kesiyor, herkesin uyumasını istiyor

Fenerbahçe'de Dünya Kupası sonrası yaşanan form düşüklüğü sonrası harekete geçen teknik direktör Jorge Jesus, takımın eski formuna dönebilmesi için duruma el koydu.

UYKU SAATİNİ BELİRLEDİ!

Son günlerde Samandıra'da yeni kurallar koyduğu öğrenilen Jesus'un, özellikle futbolcuların özel hayatlarına dikkat etmesi yönünde uyarılar yaptığı öğrenilirken, oyuncularının sabaha kadar sosyal medyada vakit geçirmelerini istemeyen tecrübeli hocanın bu nedenle tesislerdeki interneti maksimum 23.00'te kesitiği ve en geç 24.00'te de tüm futbolcuların uyumasını istediği öğrenildi.

"HERKES KURALLARA UYACAK"

Kahvaltılarda da tüm takımın aynı anda masada olmasını isteyen Jesus, genç ve tecrübeli oyuncu ayrımı yapmadan herkesten kurallara uymasını talep ediyor.

