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Samanlı’dan Muhtarlar Günü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız demokrasinin en temel ayağıdır" dedi.19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan MHP Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, “Devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi görerek, önemli görevler üstlenen muhtarlarımız yerel hizmetlerin de lokomotifidir.

Samanlı’dan Muhtarlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız demokrasinin en temel ayağıdır" dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan MHP Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, “Devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi görerek, önemli görevler üstlenen muhtarlarımız yerel hizmetlerin de lokomotifidir. Mahalle ve köylerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmakta, kamu bürokrasisinin en önemli çözüm ortağı olan muhtarlarımız, bu önemli işlevi nedeniyle bir yanıyla halkı diğer yanıyla da devleti temsil sorumluluğunu üstlenmiştir. Halkın kendisine doğrudan ulaştığı ve halk ile yakından alakadar olan, devlet ile halk arasında diyalog kuran, problemleri ileten muhtarlarımız demokrasinin en temel ayağıdır” ifadelerine yer verdi.
1829´dan günümüze 189 yıllık bir tarihe sahip olan muhtarlık müessesesinin, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Samanlı, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen ve mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu vesilesiyle, öncelikle Malatya’da görev yapan muhtarlarımıza ve sonrasında tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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