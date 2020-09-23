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Samatta'nın babasından açıklama! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Mbwana Samatta'nın babası Mzee Ally Samatta'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması geldi. Samatta, Mzee, oğlunun transfer durumu hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Samatta'nın babasından açıklama! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

İngiltere Premier League takımlarından Aston Villa forması giyen ve Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta flaş açıklamalarda bulundu.

"AYRILIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

AZAM TV'ye konuşan Mzee, "Oğlum (Mbwana) Samatta ile konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını bana söyledi. Oğlum ayrıca bana Fenerbahçe, Galatasaray ve West Bromwich'ten teklif almadığını söyledi. Şu an hiçbir takıma transfer olmayacak ve Aston Villa'da kalmaya devame decek" dedi.

"İNGİLTERE'DE KALMASINI İSTİYORUM"

Oğlunun İngiltere dışında forma giymek istemediğini belirten Mzee, "Samatta medyadaki tüm haberleri okuyor ve şu an masada herhangi bir anlaşma yok. İngiltere dışında değil İngiltere'de oynamak istediği için orada kalmaya devam edecek. Ben de ona İngiltere'de kalmasını tavsiye ettim. Eğer West Brom'dan bir teklif gelirse anlaşmayı kabul etmesini söyledim. Eğer Aston Villa bırakmaya hazırsa... İngiltere'de kalmasını istiyorum çünkü dünyanın en büyük liginde onu oynarken görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İLK TERCİH ASTON VILLA

Samatta'nın Belçika'ya geri dönmeyeceğini de kaydeden Mzee, "Samatta, Belçika'da oynadı ve oraya geri dönmesinin iyi olacağını düşünmüyorum. Ama sonuçta oğlumun isteği futbol oynamak ve Aston Villa ile 4.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Onu transfer etmek isteyen 40 milyon pound ödemek zorunda ve biz Aston Villa'dan ayrılmasını istemiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.


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