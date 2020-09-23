Samatta'nın babasından açıklama! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

İngiltere Premier League takımlarından Aston Villa forması giyen ve Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta flaş açıklamalarda bulundu.

"AYRILIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

AZAM TV'ye konuşan Mzee, "Oğlum (Mbwana) Samatta ile konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını bana söyledi. Oğlum ayrıca bana Fenerbahçe, Galatasaray ve West Bromwich'ten teklif almadığını söyledi. Şu an hiçbir takıma transfer olmayacak ve Aston Villa'da kalmaya devame decek" dedi.

"İNGİLTERE'DE KALMASINI İSTİYORUM"

Oğlunun İngiltere dışında forma giymek istemediğini belirten Mzee, "Samatta medyadaki tüm haberleri okuyor ve şu an masada herhangi bir anlaşma yok. İngiltere dışında değil İngiltere'de oynamak istediği için orada kalmaya devam edecek. Ben de ona İngiltere'de kalmasını tavsiye ettim. Eğer West Brom'dan bir teklif gelirse anlaşmayı kabul etmesini söyledim. Eğer Aston Villa bırakmaya hazırsa... İngiltere'de kalmasını istiyorum çünkü dünyanın en büyük liginde onu oynarken görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.