Samatta'nın geleceği belli oluyor! Vitor Pereira karar verecek

Fenerbahçe'de geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta yeni sezon öncesi belirsizlik yaşıyor.

Önce Serdar Dursun transferi, ardından da yönetimin santrafor arayışını sürdürdüğü haberleriyle sarsıldığı gözlenen Tanzanyalı golcü, buna karşın Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürmekte.

Samatta'nın, aldığı ücretin yüksek olması nedeniyle başka kulübe transferi zorlaşırken Vitor Pereira'nın golcü ismi hazırlık maçlarında gördükten sonra net kararını vermesi bekleniyor.



