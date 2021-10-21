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Samatta'nın Kadıköy'de attığı gol tartışma yarattı

21.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin Antwerp'i ağırladığı maçta Samatta'nın golü çok konuşuldu.

Samatta'nın Kadıköy'de attığı gol tartışma yarattı
Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

TZA Tanzanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk ederken çok konuşulan bir karara imza atıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Antwerp'te forma giyen Samatta, 2. dakikada Fischer'ın asistinde fileleri havalandırdı.

Sergei Ivanov'un yönettiği maçta Samatta'nın golü, VAR'da incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda Osayi Samuel'in ofsaytı bozduğu için gol kararı verildiği belirlendi.

Mbwana Samatta, 108. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Tanzanyalı oyuncu, golün ardından ise sevinmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
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