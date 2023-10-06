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Şamatur Yaylası’nda sonbaharın renkleri

06.10.2023 09:53 | Son Güncelleme:
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Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Şamatur Yaylası’nda sonbahar ile birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Yaylada ağaçların rengarenk halleri ve ortaya çıkan sonbahar manzaraları adeta büyülüyor. Yöre sakinlerinden Öner Elibol, Şamatur Yaylası’nın her mevsim bir başka güzel olduğunu belirterek, “Burası Ormanağzı Mahallesi’nin en güzel yerlerinden birisi olan Şamatur Yaylası. Bugün tam bir sonbahar havası gördük. Burada manzara inanılmaz güzel. Ağaçlar sanki kendi aralarında güzellik yarışmasına girmişler gibi. Çok muhteşem bir manzaralar ve bence kaçırılmaz. Biz de bunu yaşamaya ve güzel havayı içimize çekmeye geldik” dedi.

Öner Elibol, mevsimlerden en güzeli sorulduğunda çok az insan için sonbahar dört mevsim arasında en güzeli sayıldığını anlatarak, “Sonbahar mevsimi biraz hasret, biraz gözyaşı, biraz da yarım kalmışlığı anlatır. Mevsim sonbahar ise; demek ki en güzel yaz günleri bitmiş ve önümüzde uzun bir kış var. Hele bizim gibi soğuk bölgeler için bu duygu daha fazla ön plana çıkar. Belki de bu yüzden sıcak, insanın içini ısıtan günlere vedayı simgelediği için sonbahar mevsimi biraz buruk duygular içeriyor” diye konuştu.

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