Samet Akaydın'ın hatası pahalıya mal oldu! Kadıköy'de ıslıklı protesto...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan İspanyol ekibi Inaki Williams ile henüz 5. dakikada 1-0 öne geçti.

SAMET AKAYDIN'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle ön alanda baskı yaparak başlayan sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydın'ın hatası pahalıya mal oldu. Savunma oyuncusu, kalecisi Livakovic'e dönmek isterken pası kısa düştü. Bu hatayı iyi değerlendiren Guruzeta, topu kaparak Livakovic ile karşı karşıya kaldı ve uygun pozisyondaki Inaki Williams’a pasını çıkardı. Tecrübeli oyuncu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

KADIKÖY'DE ISLIK SESLERİ

Kadıköy’deki sarı-lacivertli taraftarlar, milli stoperin gole neden olan hatasının ardından her topa dokunuşunda ıslıklı tepkilerini

Kadıköy'de karşılaşma devam ederken stad hoporlerinden 'lütfen her oyuncumuzu destekleyin' anonsu yapışldı