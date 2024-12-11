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Samet Akaydın'ın hatası pahalıya mal oldu! Kadıköy'de ıslıklı protesto...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.12.2024 18:52
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Kadıköy’de Athletic Bilbao’yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle mücadeleye ön alanda baskı kurarak başladı. Ancak henüz 5. dakikada Samet Akaydın’ın yaptığı kritik bir hata pahalıya mal oldu. Savunma oyuncusunun kaleciye dönmek istediği pas kısa düşünce, İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Bu pozisyon, sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine neden oldu.

Samet Akaydın'ın hatası pahalıya mal oldu! Kadıköy'de ıslıklı protesto...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan İspanyol ekibi Inaki Williams ile henüz 5. dakikada 1-0 öne geçti.

SAMET AKAYDIN'DAN BÜYÜK HATA

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Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle ön alanda baskı yaparak başlayan sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydın'ın hatası pahalıya mal oldu. Savunma oyuncusu, kalecisi Livakovic'e dönmek isterken pası kısa düştü. Bu hatayı iyi değerlendiren Guruzeta, topu kaparak Livakovic ile karşı karşıya kaldı ve uygun pozisyondaki Inaki Williams’a pasını çıkardı. Tecrübeli oyuncu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

KADIKÖY'DE ISLIK SESLERİ

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Kadıköy’deki sarı-lacivertli taraftarlar, milli stoperin gole neden olan hatasının ardından her topa dokunuşunda ıslıklı tepkilerini

Kadıköy'de karşılaşma devam ederken stad hoporlerinden 'lütfen her oyuncumuzu destekleyin' anonsu yapışldı

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:30 30'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe samet akaydın
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