Samet Akaydin, yeni sezon öncesi teklifleri değerlendirme kararı aldı

Milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayamazken birçok ülkeden talibi olduğu öğrenildi.

Emre Şen
Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Samet Akaydin’in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, milli futbolcu Samet Akaydin’in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli defans oyuncusu adına Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirten Yurtgüven, Avrupa dışında birçok kulübün de ilgisi olduğunu söyledi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GELEN TEKLİFLER...

Yurtgüven, "Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır.

Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin’e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına, Samet Akaydin’e 1.5 yıldır gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

