Türk takımlarına Robert Lewandowski müjdesi! Barcelona'dan ayrıldığını açıkladı

İspanya La Liga devi Barcelona'da taraftarları üzen beklenen ayrılık resmileşti. Katalan ekibinin hücumdaki en büyük silahı olan Polonyalı dünya yıldızı Robert Lewandowski, sezon sonu itibarıyla kulübe veda edeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesapları üzerinden oldukça duygusal bir veda metni yayınlayan deneyimli golcü, Barcelona'daki misyonunu tamamladığının altını çizdi. Lewandowski yaptığı açıklamada, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim." ifadelerini kullanarak taraftarlara teşekkür etti.
Avrupa basınında sıkça yer alan Lewandowski'nin Türkiye'ye gelme ihtimali bu açıklamanın ardından daha da alevlendi.
