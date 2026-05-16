Türk takımlarına Robert Lewandowski müjdesi! Barcelona'dan ayrıldığını açıkladı

İspanya La Liga devi Barcelona'da taraftarları üzen beklenen ayrılık resmileşti. Katalan ekibinin hücumdaki en büyük silahı olan Polonyalı dünya yıldızı Robert Lewandowski, sezon sonu itibarıyla kulübe veda edeceğini duyurdu.

"GÖREVİMİ TAMAMLAMIŞ OLMANIN HİSSİYLE AYRILIYORUM"

Sosyal medya hesapları üzerinden oldukça duygusal bir veda metni yayınlayan deneyimli golcü, Barcelona'daki misyonunu tamamladığının altını çizdi. Lewandowski yaptığı açıklamada, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim." ifadelerini kullanarak taraftarlara teşekkür etti.

TÜRK TAKIMLARINA GÜN DOĞDU!

Avrupa basınında sıkça yer alan Lewandowski'nin Türkiye'ye gelme ihtimali bu açıklamanın ardından daha da alevlendi.