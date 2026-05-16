Victor Osimhen şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! İsteksiz görüntüleri paylaşım rekoru kırıyor

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının yanında Victor Osimhen'in tavırları da geceye damga vurdu. Saat 16.00'da üstü açık otobüsle stadyuma doğru giden Galatasaraylı oyuncuların yanında yer almayan Osimhen, otobüsün alt katında oturmayı tercih etmişti.

VICTOR OSIMHEN ALT KATTA OTURDU

Tüm takımın büyük bir enerjiyle şampiyonluk coşkusunu yaşadığı ve meşalelerin yandığı anlarda Osimhen'in alt katta durgun bir şekilde oturması dikkatlerden kaçmamıştı. Yıldız futbolcunun takımdan izole kalarak sergilediği bu sakin tavır, görüntülerin yayılmasıyla birlikte anında sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş ve taraftarlar arasında büyük merak uyandırmıştı.

🔴MYNET ÖZEL | Şampiyonluk kutlamalarının ardından stattan ayrılan Osimhen, küçük bir Galatasaray taraftarına belki de ömrü boyunca unutamayacağı bir an yaşattı. 👏



STADYUM'DAN AYRILIRKEN DE AYNI BENZER TAVIR

Şampiyonluk kutlamasının bittiği ve oyuncuların kendi özel arabalarına geçtiği anlarda da isteksiz tavrıyla dikkat çeken Osimhen'in görüntüleri sosyal medyada viral olmaya devam etti.