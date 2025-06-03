Samet Akaydin Yunanistan'da yaşadığı skandalı açıkladı: "19 Mayıs paylaşımı yaptığım için 'artık can güvenliğin yok' dediler"

Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Panathinaikos döneminde yaşadığı skandalı paylaşan Samet, Fenerbahçe yıllarına da değindi.

"FENERBAHÇE'YE KİN BESLEMİYORUM"

"İnsanlar 'Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman mısın?' diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe'yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. iyi ki de Fenerbahçe'ye gitmişim, Fenerbahçe'de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum."

"FENERBAHÇE'DE TROLL HESAPLARININ KURBANI OLDUM"

"Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten."

"19 MAYIS PAYLAŞIMI YAPTIĞIM İÇİN KADRODAN ÇIKARILDIM"

"Panathinaikos'ta forma giyerken 19 Mayıs, Atatürk paylaşımı yaptığım için ilk 11'den çıkartıldım. Sonrasında benimle görüşmek istediler ve o günün Yunanistan için yas günü olduğunu söyleyerek paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Kaldırmayacağımı söyledim. Ertesi gün stada gittiğimde kadroda olmadığımı gördüm."

"BENİ KORUYAMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

"Bana tepki olacağını, sahaya çıkarsam beni koruyamacaklarını söylediler. İnanılmaz sinirlendim ve Panathinaikos'tan ayrılmaya karar verdim."