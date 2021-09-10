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Samet Aybaba: A Milli Takım'dan teklif alırsam göreve hazırım!

10.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Adana Demirspor ile yollarını ayıran Samet Aybaba A Milli Takım'dan teklif gelirse göreve hazır olduğunu açıkladı.

Samet Aybaba: A Milli Takım'dan teklif alırsam göreve hazırım!

A Milli Takım Teknik Direktörü adayları arasında yer alan Samet Aybaba, NTV Spor'a konuştu.

Aybaba, henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini söylerken, teklif alması halinde kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"A Milli akım teknik direktörlüğü görevini tabi ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok."

Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samet Aybaba Türkiye Milli Futbol Takımı
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