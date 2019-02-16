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Samet Aybaba'dan istifa açıklaması

BURSASPOR HABERLERİ  | 16.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çaykur Rizespor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bizim oyuncularımızın bu tür maçları kaldıracak gücü kalmaz yakın zamanda. Alternatif oyuncu sayımız çok az. 11 çıkarırken çok zorlanıyoruz. Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım” dedi.

Samet Aybaba'dan istifa açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mücadele eden bir takımız fakat sonlandırmada sıkıntımız var. Oyuncular coşkulu, istekli bir oyun ortaya koydular. Forvet oyuncularımız pozisyon almada sıkıntı yaşıyor. Eksik oyuncularımız var. 3 tane en iyi oyuncumuz eksik. Rakibimiz 7 transfer yapıp, 6 oyuncuyu oynattı. Neredeyse yeni bir takıma karşı oynamış oluyoruz. Birlikteliğimizi koparmamamız lazım. Bizim oyuncularımızın bu tür maçları kaldıracak gücü kalmaz yakın zamanda. Taraftarların çok daha sahiplenmesi lazım. Oyuncu kadrosunun kaldıramacağı baskıyı görmüş olması lazım. Alternatif oyuncu sayımız çok az. 11 çıkarırken çok zorlanıyoruz. Bir maç kaybettik. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Zor bir sürece girdik. Herkesin destek olması lazım” dedi.

“Elimizde çok iyi stoperler, bekler var”

Oyuncu tercihleri ile ilgili gelen soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Aybaba, “Elimizde iki tane daha çok iyi santrafor var. Elimizde çok iyi forvet arkası ve kanat oyuncuları var. Elimizdeki çok iyi stoperler, bekler var onlarda hata yapıyoruz. İnsanın futbolu bilmesi lazım” diye konuştu.

“Bir hafta boyunca kenar oyuncusu arayacağız”

Yusuf Erdoğan’ın taraftarlar tarafından gördüğü tepkini hatırlatılması üzerine Aybaba, “Elimizdeki en iyi kenar oyuncusu Yusuf. Onu kazanmak istiyoruz. Devre arası iyi çıkış yakaladı. Bu maçta baskıyı görünce çıkmak istedi. Aslında onu çıkarmak istememiştim ama yüz halinden anlaşılıyordu. Bir hafta boyunca kenar oyuncusu arayacağız. Talip olan varsa bekliyoruz” dedi.

“Bütün takımlar güçlendi, transfer yaptı”

Devre arasında transfer yapılmamasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, “Bazı sıkıntılar var. Gerçekten işimiz çok zor. Yönetim ile bunları konuştuk. Transfer yapmazsak ne olur, yaparsak ne olur diye konuştuk. Bütün takımlar güçlendi, transfer yaptı” şeklinde konuştu.

“Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok"

‘İstifa etmeyi düşünür müsünüz?’ sorusuna ise Aybaba, şu yanıtı verdi:

"En kolayı o. Hemen eşyaları toplarsınız. Sıcak evde oturmak en kolayı. Bizde öyle bir şey yok. Mücadele etmek kadar güzel bir şey yok. Bizlerin, bu oyuncu kadrosunun neler yapmak isteyip de yapamadığını sezon sonunda söylerim size. Oyuncu tercihleri konusunda bir antrenör hata yapabilir mi? Yapmaması gerekir. Oyuncu tercihlerinde hiç hata yapmıyoruz. Sabaha kadar 5 tane kadro yapıyoruz. Biz fedakarlık yapıp çalışıyoruz. Bu takım bir yere gelsin, bir şeyleri atlatsın sonra kimin ne hatası varsa hesaplaşalım."

Okan Buruk: Önemli bir virajı döndük

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim için çok değerli bir 3 puanı kazandığımız maç yaşadık. Maçın başı çok daha iyi başlamıştı. Rakip kaleye iyi gidiyorduk. Erken gol yedikten sonra rakibimizin baskı altına gireceğini biliyorduk. İkinci yarının başında da biz baskıyı hissettik. Gol atmak için çok çabaladılar. Duran toplarla tehlike yaşattılar kalemizde. Gol de yiyebilirdik o dakikalarda. Oyuncu değişiklikleri ve ikinci gol bizi rahatlattı. Bursasporlu oyuncu kardeşlerim en iyisini yapmaya çalıştılar. Onları da tebrik ediyorum. Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bizim için önemli bir virajdı. Sıralamada yükseldik fakat küme düşme hattıyla 2 puan var aramızda. Yine aynı konsantrasyon ve istekle lige devam edeceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımız da çok daha iyi performans sergilediler bu maç. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz” dedi.

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