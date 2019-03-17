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Samet Aybaba: Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi

BURSASPOR HABERLERİ  | 17.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray’a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçın hakemine yüklendi. Aybaba, "Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi” dedi.

Samet Aybaba: Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyunun planladıkları şekilde başladığını belirterek, "45+2’nci dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz” dedi.

2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmemeleri gerektiğini dile getiren Aybaba, "Devre arasında arasında oyuncuların morali bozuktu. Morallerini yerine getirmek için çok uğraştık. 3 uzun forvete dönüp, kenar orta plana döndük. Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi. Bütün taraftarımız bizi inanılmaz destekliyor. Biz kenetlendik. Bugün sorunlar yok. Sahada her şeyini ortaya koyan bir takım var. Şans faktörü hiç yanımızda olmadı. VAR sisteminden kaynaklanan bir sürü sorun yaşadık. Ciddi bir maç takvimini geride bıraktık. Ara bize iyi gelecektir. Sakatların takıma dönmesi adına da iyi gelecektir" diye konuştu.

Rakibin kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden Aybaba, “Araya atılan bir pas sizi oyundan uzaklaştırıyor düşünce olarak. 45+2 keşke olmasaydı. İkinci yarı daha farklı olabilirdi. Çok dikkatli olacaksınız, topu rakibe vermeyeceksiniz. Konumumuza değil de oynadığımız futbola bakmak lazım. Bizim skor anlamında sıkıntımız var. İnşallah Alanyaspor maçında bu bize yansır. En kısa zamanda düzlüğe çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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