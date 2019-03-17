Samet Aybaba: Hakem maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyunun planladıkları şekilde başladığını belirterek, "45+2’nci dakikaya kadar da öyle gitti. Oyun içinde planlamadığınız bazı şeyler de oluyor. Hakemin oyunu bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik. 45+'da topu rakibe vermememiz gerekiyordu ama faul pozisyonunda ve sonraki pozisyonlarda verdiği kararları doğru bulmuyoruz” dedi.

2-0 öne geçtikten sonra geriye düşmemeleri gerektiğini dile getiren Aybaba, "Devre arasında arasında oyuncuların morali bozuktu. Morallerini yerine getirmek için çok uğraştık. 3 uzun forvete dönüp, kenar orta plana döndük. Hakem arkadaş bu maçı bizden aldı, Galatasaray’a verdi. Bütün taraftarımız bizi inanılmaz destekliyor. Biz kenetlendik. Bugün sorunlar yok. Sahada her şeyini ortaya koyan bir takım var. Şans faktörü hiç yanımızda olmadı. VAR sisteminden kaynaklanan bir sürü sorun yaşadık. Ciddi bir maç takvimini geride bıraktık. Ara bize iyi gelecektir. Sakatların takıma dönmesi adına da iyi gelecektir" diye konuştu.