SPOR

Samet Aybaba: Herkese VAR da bize yok mu?

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 00:42 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. VAR sistemiyle ilgili olarak “Herkese VAR da bize yok mu?” diyen Aybaba, maçın olayının ise Barış Alıcı’nın oyundan çıkarken alkışlanmasının olduğunu söyledi.

Samet Aybaba: Herkese VAR da bize yok mu?

Spor Toto Süper Lig’in ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Bursaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken, Teknik Direktör Samet Aybaba, mücadelenin ardından soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek söze başlayan Aybaba, “2 senedir travma atlatan bir takımız. Son 2 sezonu çok kötü geçirdi bizim takımımız. Yenilenmeye ihtiyacımız vardı. Bunu hızlı şekilde yapmaya çalıştık ama bu kadarını yaptık. Yeniden yapılanmada birçok takviyeye ihtiyaç oluyor. Altyapıdaki oyuncuların kapasitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Oyuncularım mücadele örneği gösterdi. Hızlı hücumu çok iyi yaptılar. Biraz şansımız olsaydı maçı kazanabilirdik. Bir ışık gördük. Bursaspor ileride bu ışığı yayarak lige damga vurabilir” diye konuştu.

“Herkese VAR da bize yok mu?”

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Barış Alıcı’ya değinerek sözlerini sürdüren Aybaba, “Bence maçın olayı, Barış’ın oyundan çıktığında bütün tribünlerin alkışlaması. Benim 25 senedir beklediğim şeydi bu. Bizim 25 senede yapamadığımızı Euro 1 haftada yaptı maalesef” dedi. Transfer yapacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Lima hiç santrfor oynamamıştı. Necid de uzun zamandır bizimle çalışmıyordu. Stancu sakatlanınca oynadı. Hücum hattında 3 oyuncuya ihtiyacımız var ve kısa sürede temaslarımız sonuçlanacak. Daha iyi bir takım haline geleceğiz” ifadelerini kullanırken, VAR sistemiyle ilgili düşüncesini ise “Yılın yorumu şöyle olacak, herkese VAR da bize yok mu?” diyerek açıkladı.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!
Tunay Torun, Bursaspor'daTunay Torun, Bursaspor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor samet aybaba

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

İslam Slimani Fenerbahçe formasını giydi! Fenerbahçe Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!

Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Ay: Sağlık olsun demiyorum, penaltımız verilmedi!

Ali Ay: Sağlık olsun demiyorum, penaltımız verilmedi!

Samet Aybaba: Herkese VAR da bize yok mu?

Samet Aybaba: Herkese VAR da bize yok mu?

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Tunay Torun, Bursaspor'da

Tunay Torun, Bursaspor'da

Bursaspor forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

Bursaspor forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

Tomas Necid takıma dönüyor

Tomas Necid takıma dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.