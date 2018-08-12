Samet Aybaba: Herkese VAR da bize yok mu?

Spor Toto Süper Lig’in ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Bursaspor karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken, Teknik Direktör Samet Aybaba, mücadelenin ardından soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek söze başlayan Aybaba, “2 senedir travma atlatan bir takımız. Son 2 sezonu çok kötü geçirdi bizim takımımız. Yenilenmeye ihtiyacımız vardı. Bunu hızlı şekilde yapmaya çalıştık ama bu kadarını yaptık. Yeniden yapılanmada birçok takviyeye ihtiyaç oluyor. Altyapıdaki oyuncuların kapasitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Oyuncularım mücadele örneği gösterdi. Hızlı hücumu çok iyi yaptılar. Biraz şansımız olsaydı maçı kazanabilirdik. Bir ışık gördük. Bursaspor ileride bu ışığı yayarak lige damga vurabilir” diye konuştu.

“Herkese VAR da bize yok mu?”

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Barış Alıcı’ya değinerek sözlerini sürdüren Aybaba, “Bence maçın olayı, Barış’ın oyundan çıktığında bütün tribünlerin alkışlaması. Benim 25 senedir beklediğim şeydi bu. Bizim 25 senede yapamadığımızı Euro 1 haftada yaptı maalesef” dedi. Transfer yapacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Lima hiç santrfor oynamamıştı. Necid de uzun zamandır bizimle çalışmıyordu. Stancu sakatlanınca oynadı. Hücum hattında 3 oyuncuya ihtiyacımız var ve kısa sürede temaslarımız sonuçlanacak. Daha iyi bir takım haline geleceğiz” ifadelerini kullanırken, VAR sistemiyle ilgili düşüncesini ise “Yılın yorumu şöyle olacak, herkese VAR da bize yok mu?” diyerek açıkladı.

